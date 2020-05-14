مرتضى منصور يرفض منح الاهلي لقب الدوري

واصل مرتضى منصور هجومه على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، رافضا فكرة استئناف مسابقة الدوري، وأيضا منح اللقب للأهلي.

رئيس الزمالك رفض بشدة فكرة استئناف مسابقة الدوري، مشيرا إلى وفاة أحد موظفي النادي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا: “كيف يفكر الجنايني في عودة الدوري ولدينا موظف أصيب وتوفى؟

ويتزعم مرتضى منصور الجبهة المكونة من 13 ناديا، يرفضون استئناف بطولة الدوري للموسم الحالي على خلفية تفشي فيروس كورونا، بينما طالب الاهلي ومعه أندية المقاولون وبيراميدز وسموحة بضرورة عودة البطولة.

رئيس النادي الأبيض تحدث من خلال فيديو مصور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” محذرا اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني من التفكير في استئناف الدوري، أو إصدار قرار بإلغاء المسابقة مع منح الاهلي اللقب.

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وكان اتحاد الكرة أكد أنه اجتمع بوزير الرياضة أشرف صبحي، وتم الاتفاق على الإعلان عن مصير الدوري نهاية الشهر الجاري سواء باتخاذ قرارا باستئنافه أو إلغائه.

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة قبل توقفها ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويعد الفريق الأحمر أبرز المرشحين للفوز باللقب الخامس على التوالي، خاصة أن أقرب المنافسين هو المقاولون الذي يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة.