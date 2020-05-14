جاري نيفيل: ثلاثية كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد أفضل من ثلاثية محمد صلاح في ليفربول

زعم مدافع مانشستر يونايتد السابق “جاري نيفيل” أن “واين روني وكريستيانو رونالدو وكارلوس تيفيز” هو أفضل ثلاثي مر عبر تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.

ولعب روني ورونالدو وتيفيز جنباً إلى جنب مع الشياطين الحمر في الفترة ما بين 2007 و 2009 وساعدوا النادي على استعادة ألقاب الدوري الممتاز، خلال تلك المواسم، وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2008، ثالث ألقاب ذات الأذنين عبر تاريخ اليونايتد.

ويُنظر حاليًا إلى الثلاثي المميت لليفربول “ساديو ماني وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح” على نطاق واسع على أنه واحد من أفضل الشراكات في الدوري الإنجليزي على الإطلاق، ولكن مدافع اليونايتد ومحلل سكاي سبورتس يرى غير ذلك.

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وقال نيفيل متحدثاً على سكاي سبورتس’ تيفيز لمدة عام مع روني ورونالدو كان مذهلاً، لقد كان الثلاثي خارج هذا العالم، ليس فقط بسبب جودة اللاعبين، ولكن كان هناك تصميم طموح وأنانية ، وبشاعة هجومية مع هؤلاء الثلاثة”.

ثم أضاف “رونالدو كان يظهر بطريقة مختلفة على أرض الملعب، لم يكن يتجول بل كان مخيفًا، حيث كان متعجرفًا، وكان ضخمًا من حيث مستويات أدائه، لكن روني وتيفيز كانا من مقاتلي الشوارع، ولكن مع قدرة لا تصدق وكان هناك شيء مختلف في هذا الثلاثي”.

وأنهى حديثه “هذا الثلاثي هو أفضل ثلاثي في الدوري الإنجليزي الممتاز دون شك، لن يهزم تلك الثلاثة بالنسبة لي، يمكنك الحديث عن ماني وصلاح وفيرمينو، أحبهم إلى جانب رحيم سترلينج وأجويرو وساني في مانشستر سيتي، لكنك تنظر إلى ثلاثي اليونايتد في ذروتهم، وتقول أنهم كانوا خارج هذا الكوكب”.