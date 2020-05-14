رياضة | لاوتارو يحسم مصير وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر لاوتارو يحسم مصير وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي مستقبله في الموسم المقبل، في ظل العروض الكثيرة التي تلقاها.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس بأن المهاجم الأرجنتيني اختار الانضمام إلى برشلونة وفي حالة عدم إتمام الصفقة سيبقى في إنتر ميلان.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت في تقرير لها اليوم بأن المهاجم الأرجنتيني طلب من إدارة ناديه عدم السماع للعروض المقدمة من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتابعت الصحيفة بأن مارتينيز يرغب في الانضمام إلى برشلونة وفي حالة عدم إتمام الصفقة سيبقى اللاعب في إنتر ميلان.