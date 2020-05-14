رياضة | تقارير.. بن شرقي يقترب من مغادرة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير.. بن شرقي يقترب من مغادرة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب واحد من نجوم نادي الزمالك من توجيه صدمة قوية للجميع والرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية تركية أن المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن نادي طرابزون سبور التركى قدم عرض للتعاقد مع بن شرقي في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

وكشفت التقارير أن المفاوضات بين نادي الزمالك وطرابزون تسير بشكل جيد حتى الآن ومن المحتمل أن يرحل اللاعب عن الزمالك في الصيف.