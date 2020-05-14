رياضة | ساديو ماني: خشيت على مستقبلي من محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر ساديو ماني: خشيت على مستقبلي من محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي أنه خشي على مستقبله من انضمام المصري محمد صلاح للريدز قادمًا من روما الإيطالي في صيف عام 2017.

وقال ساديو ماني لموقع "ليفربول إيكو": "قال لي كلوب إنه يثق بي، ومع مرور الوقت سوف ألعب إلى حد الإرهاق ومع ذلك، أخبرته أنني أريد اللعب".

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وأضاف: "قال كلوب إنه كان عليه أن يدير فريقه، وكانت هناك أيضًا حقيقة أن كوتينيو كان على وشك المغادرة، لكنه لم يرغب في إخباري بذلك على الفور".

وساهم ماني مع ليفربول في تحقيق 3 بطولات، وهي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.