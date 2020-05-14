شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ديلي آلي خلال سطو مسلح على منزله في لندن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض منزل نجم نادي توتنهام الإنجليزي، ديلي آلي، لسطو مسلح، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بعد أن اقتحم شخصان منزله.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن ديلي آلي، تعرض للضرب على مستوى الوجه خلال سطو بأسلحة بيضاء على منزله في شمال العاصمة لندن، لكن إصابة اللاعب ليست خطيرة.
وأكد متحدث باسم الشرطة في لندن، تعرض منزل ديلي آلي للسرقة حيث قال: «استدعى صاحب أحد المنازل في منطقة بارنت في شمال لندن (التي يقطن فيها ديلي آلي) الشرطة في حوالي الساعة 00:35 من يوم الأربعاء 13 مايو وتم التبليغ عن سرقة المنزل».
وأوضح المتحدث، أن رجلين دخلا إلى المنزل وسرقا أشياء ثمينة، بما في ذلك مجوهرات وساعات، قبل أن يفرا من المنزل الذي كان يتواجد فيه ديلي آلي رفقه شقيقه وشريكتيهما.
وبعد ساعات من سرقة منزله، نشر ديلي آلي تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، شكر من خلالها كل من اطمأن عليه حيث كتب: «شكرا على رسائلكم. تجربة مروعة ولكن كلنا بخير الآن. نقدر دعمكم».
وكان ديلي آلي يستعد للعودة إلى تدريبات فريقه في بداية الأسبوع المقبل، تحسبا لاستئناف الدوري الإنجليزي المتوقف منذ أسابيع، على خلفية تفشي فيروس كورونا.
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