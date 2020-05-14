شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: قررنا إعادة فتح ملف نادي القرن وأحذر «الجنايني» من منح الأهلي الدوري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، عن تفاصيل اجتماعه بمجلس الإدارة، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، مؤكدًا أنه سيتم فتح عديد الملفات خلال المرحلة المقبلة.
وقال مرتضى، خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي: «ناقشنا مصير الدوري، هناك نغمة تتردد عن إهداء الأهلي الدرع، وكأنهم سيهدونه ماعز، ونحن جالسون للمشاهدة، كذلك قررنا إعادة فتح ملف نادي القرن، بجانب رغبتنا في محاسبة الاتحاد الدولي لعنصريته تجاه شيكابالا ومعايرته بلون بشرته وبلدته أسوان».
وأضاف: «قررنا أيضًا اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية في قضية خصم ثلاث نقاط من الفريق، على إثر لقاء القمة الأخير، ما حدث عبثًا، جهزنا مذكرة ونعلن عن تفاصيلها قريبًا».
واختتم: «احذر عمرو الجنايني؛ رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، من منح الأهلي لقب الدوري حال إلغاء الموسم، نحن لسنا بعزبة، إذا أُلغي الدوري، فلا بد من عدم وجود بطل».
الدوري المصري متوقف منذ منتصف مارس الماضي، ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة مصير الموسم خلال الشهر الجاري، بحسب ما أكد أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة.
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