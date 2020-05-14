رونالدو يسخر من انباء اتفاق بيانيتش مع برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

كشفت تقارير صحف اسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ لاعب ​يوفنتوس​، قد سخر من أنباء اتفاق ​برشلونة​ مع زميله ميراليم ​بيانيتش​.



وقد زعمت بعض التقارير، ان النادي الكتالوني قد توصل لاتفاق نهائي مع بيانيتش، للانتقال إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل.

Advertisements

وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن بعد معرفة رونالدو نبأ اتفاق بيانيتش مع برشلونة، قال لأصدقائه:" بيانيتش مدريدي أكثر من أي شخص آخر".

وأشار الموقع، إلى أن ميول بيانيتش إلى ريال مدريد معروفة للغاية داخل غرفة ملابس السيدة العجوز.

واضاف الموقع إن في حالة انتقال بيانيتش إلى البلوغرانا، فسيكون الأمر فقط من أجل المال.