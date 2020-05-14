اخبار الرياضه

رونالدو يسخر من انباء اتفاق بيانيتش مع برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يسخر من انباء اتفاق بيانيتش مع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

كشفت تقارير صحف اسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ لاعب ​يوفنتوس​، قد سخر من أنباء اتفاق ​برشلونة​ مع زميله ميراليم ​بيانيتش​.

وقد زعمت بعض التقارير، ان النادي الكتالوني قد توصل لاتفاق نهائي مع بيانيتش، للانتقال إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل.

Advertisements

وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن بعد معرفة رونالدو نبأ اتفاق بيانيتش مع برشلونة، قال لأصدقائه:" بيانيتش مدريدي أكثر من أي شخص آخر".

وأشار الموقع، إلى أن ميول بيانيتش إلى معروفة للغاية داخل غرفة ملابس السيدة العجوز.

واضاف الموقع إن في حالة انتقال بيانيتش إلى البلوغرانا، فسيكون الأمر فقط من أجل المال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يسخر من انباء اتفاق بيانيتش مع برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا