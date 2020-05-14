الاندية الانجليزية بدأت بالتفكير باللعب بدون جمهور الموسم القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان الاندية الانكليزية في ​الدوري الانكليزي الممتاز​ بدأت بالتفكير في الموسم القادم والطريقة التي سيجري التعامل معها في حال استمرار فيروس ​كورونا​ بالانتشارفي جميع انحاء العالم وقبل ايجاد لقاح فعال له، حيث لفتت الصحيفة الى ان الاندية الانكليزية تريد اقامة الموسم القادم باي شكل من الاشكال، حتى وان كان الامر يعني غياب الجماهير عن مدرجات الملاعب وما يعنيه ذلك من خسائر كبيرة ستتعرض لها هذه الاندية، واتي قد تصل الى ما يقارب من مليار باوند.

