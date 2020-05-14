- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاندية الانجليزية بدأت بالتفكير باللعب بدون جمهور الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان الاندية الانكليزية في الدوري الانكليزي الممتاز بدأت بالتفكير في الموسم القادم والطريقة التي سيجري التعامل معها في حال استمرار فيروس كورونا بالانتشارفي جميع انحاء العالم وقبل ايجاد لقاح فعال له، حيث لفتت الصحيفة الى ان الاندية الانكليزية تريد اقامة الموسم القادم باي شكل من الاشكال، حتى وان كان الامر يعني غياب الجماهير عن مدرجات الملاعب وما يعنيه ذلك من خسائر كبيرة ستتعرض لها هذه الاندية، واتي قد تصل الى ما يقارب من مليار باوند.
كانت هذه تفاصيل خبر الاندية الانجليزية بدأت بالتفكير باللعب بدون جمهور الموسم القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.