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الاندية الانجليزية بدأت بالتفكير باللعب بدون جمهور الموسم القادم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان الاندية الانكليزية في ​الدوري الانكليزي الممتاز​ بدأت بالتفكير في الموسم القادم والطريقة التي سيجري التعامل معها في حال استمرار فيروس ​​ بالانتشارفي جميع انحاء العالم وقبل ايجاد لقاح فعال له، حيث لفتت الصحيفة الى ان الاندية الانكليزية تريد اقامة الموسم القادم باي شكل من الاشكال، حتى وان كان الامر يعني غياب الجماهير عن مدرجات الملاعب وما يعنيه ذلك من خسائر كبيرة ستتعرض لها هذه الاندية، واتي قد تصل الى ما يقارب من مليار باوند.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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