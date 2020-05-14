باريديس: تعرضت لحادث سير كاد أن يودي بحياتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

كشف نجم نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي ​لياندرو باريديس​، أنه تعرض لحادث سير كاد أن يودي بحياته عندما كان لاعبا في صفوف نادي روما الايطالي.



وقال باريديس في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: "فكرت اني سأموت وقتها، عندما تعرضت لحادث سير مع زميلي خوان مانويل إيتوربي ودييغو بيروتي".

وأضاف: "كنا عائدين إلى المنزل ولم يكن هناك أحد في الشارع، عند الاشارة الحمراء، قررنا المرور، حيث كانت الطريق مهجورة، ولكن فقط عندما كنت على وشك العبور، رأيت سيارة تمر وتتجه نحوي لكني حولت إتجاهي إلى جهة أخرى بسرعة البرق".