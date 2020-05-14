- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريديس: تعرضت لحادث سير كاد أن يودي بحياتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
كشف نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لياندرو باريديس، أنه تعرض لحادث سير كاد أن يودي بحياته عندما كان لاعبا في صفوف نادي روما الايطالي.
وقال باريديس في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: "فكرت اني سأموت وقتها، عندما تعرضت لحادث سير مع زميلي خوان مانويل إيتوربي ودييغو بيروتي".
وأضاف: "كنا عائدين إلى المنزل ولم يكن هناك أحد في الشارع، عند الاشارة الحمراء، قررنا المرور، حيث كانت الطريق مهجورة، ولكن فقط عندما كنت على وشك العبور، رأيت سيارة تمر وتتجه نحوي لكني حولت إتجاهي إلى جهة أخرى بسرعة البرق".
كانت هذه تفاصيل خبر باريديس: تعرضت لحادث سير كاد أن يودي بحياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.