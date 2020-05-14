سان جيرمان ينافس ليفربول على صخرة دفاع نابولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

كشفت تقارير صحف فرنسية، أن نادي باريس ​سان جيرمان​ قد دخل الصراع على ضم كاليدو ​كوليبالي​ مدافع ​نابولي​ الايطالي والمطلوب بقوة في ​ليفربول​ الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.



ووفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فأن النادي الباريسي قد وضع كوليبالي على رأس قائمة تعاقدات الفريق، ولن يسمح لليفربول بحسم الصفقة.

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صاحب الـ28 عامًا مرتبطًا بالرحيل عن نابولي في الصيف، وهناك العديد من الأندية في مقدمتها ليفربول يرغبون في ضمه، ولكن العقبة الوحيدة هي مطالبات دي لورينتيس رئيس النادي.

نابولي يريد الحصول على 89 مليون جنية إسترليني للتخلي عن كوليبالي على الرغم من التأثير المحتمل لفيروس كورونا على سوق الانتقالات.

وسينتظر البي اس جي ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، لتقييم الوضع قبل إرسال العرض الأول إلى نادي جنوب إيطاليا.