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مانولاس يتعرض للاصابة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

كشفت شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية أن مدافع نادي ​نابولي​ ​كوستاس مانولاس​ تعرض لإصابة خلال مشاركته في التمارين الفردية مع فريقه.

وأشارت الشبكة إلى ان نوع الاصابة هي عضلية.

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وكانت الحكومة الايطالية قد سمحت بخوض التمارين الفردية يوم الرابع من شهر أيار، على ان تبدأ التمارين الجماعية في الـ18 منه.

وخضع جميع لاعبي نابولي لفحوصات قبل خوض التمارين وأظهرت نتائج سلبية.

ويلعب مانولاس في صفوف نابولي منذ صيف العام 2019، قادما من نادي روما الايطالي مقابل ما يقارب الـ36 مليون يورو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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