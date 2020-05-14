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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانولاس يتعرض للاصابة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
كشفت شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية أن مدافع نادي نابولي كوستاس مانولاس تعرض لإصابة خلال مشاركته في التمارين الفردية مع فريقه.
وأشارت الشبكة إلى ان نوع الاصابة هي عضلية.
وكانت الحكومة الايطالية قد سمحت بخوض التمارين الفردية يوم الرابع من شهر أيار، على ان تبدأ التمارين الجماعية في الـ18 منه.
وخضع جميع لاعبي نابولي لفحوصات كورونا قبل خوض التمارين وأظهرت نتائج سلبية.
ويلعب مانولاس في صفوف نابولي منذ صيف العام 2019، قادما من نادي روما الايطالي مقابل ما يقارب الـ36 مليون يورو.
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