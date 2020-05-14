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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساري قد يحوّل وجهة بيانيتش الى تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
كشفت تقارير صحف بريطانية، أن تشيلسي الانكليزي قد دخل على خط التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس والقريب من برشلونة الاسباني بحسب التقارير مؤخراً.
وارتبط اسم بيانيتش بالانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، ضمن صفقة تبادلية مع اليوفي.
وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن وجهة بيانيتش قد تتغير في ظل رغبة ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس في التعاقد مع جورجينيو، نجم وسط البلوز.
وأوضح التقرير أن بيانيتش رفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، في ظل رغبته في الانتقال إلى برشلونة، لكن تلك الخطوة تعتمد في الأساس على موافقة البرازيلي آرثر ميلو نجم البرشا على اللعب في السيدة العجوز.
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