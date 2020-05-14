- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عمرو زكى من داخل الطائرة: وحشنى السفر أوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
عمرو زكى
وقال مهاجم الزمالك السابق: مباراة زامبيا كانت يوم عيد ميلادي وقام 5 لاعبين في المنتخب من ضمنهم ميدو باعداد حفلة خاصة لي في حضور وكلائي المصري والاجنبي، وتوجهنا لكافيه ثم الي احد أماكن الحفلات العامة وسهرنا حتي الصباح، ولكن لم تكن الحفلة سبب عدم انضمامي لتدريبات ويجان وانما كانت إصابة في العضلة الخلفية في مباراة زامبيا.
واختار عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، ليكون رئيسا للزمالك في المستقبل، مؤكدا أنه الاصلح لما يملك من خبرات إدارية في عمله بالزمالك واتحاد الكرة .
كما أكد عمرو زكي في تصريحات تليفزيونية انه لا يصلح لأن يكون رئيسا للزمالك في يوم من الأيام، وحدد 3 رؤساء للزمالك في المستقبل وهم بالترتيب حازم مام واحمد مرتضي منصور وشيكابالا.
فيما قال عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن كل أندية العالم تنافست لضمه أثناء فترة احترافه في ويجان الإنجليزي بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، مشددا على أن سبب عدم استمراره في عالم الاحتراف هو عدم وجود منظومة محترفة كاملة في مصر، وكانت هناك عراقيل تسببت في عدم استكمال مشواره الاحترافي.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو زكى من داخل الطائرة: وحشنى السفر أوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.