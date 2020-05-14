شكرا لقرائتكم نصر عزام : سعد سمير مش حر حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نصر عزام المحامي الرياضى الدولى أن اعتبار سعد سمير لاعب الأهلى لا يمكن اعتباره حتى الآن لاعب حر خاصة وأن هناك عقد مبرم بينه وبين النادي ولم ينتهى حتى الآن.

وأضاف عزام فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن رفع اسم اللاعب من قائمة الفريق لا تعنى بالضرورة اعتباره حر خاصة وأن هناك فى اللوائح ما يسمى بقائمة الانتظار وهي التى تحفظ حق النادي واللاعب أيضا

وعن اعتباره حر قال أن الأمر متروك للقائمة الجديدة فى الموسم الجديد وليس الآن بحيث يصبح حر إذا لم يقيد فى الموسم الجديد وليس الآن

واستطرد قائلا : هناك العديد من النماذج المشابهة فى العديد من الأندية مثل مالودا مع تشيلسى حيث كان اللاعب غير مقيد وكان عقده سارى مع الفريق

ومن جانبه نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي وجود أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير مدافع الفريق، مؤكدًا أن ما يروجه البعض بشأن تخلي الأهلي عن اللاعب أمر عار تمامًا من الصحة، معلقاً :" سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادي، وكل ما في الأمر أنه عند التعاقد مع محمود كهربا في انتقالات الشتاء الماضي في يناير، تم الاتفاق مع سعد سمير على رفع اسمه من القائمة بسبب خضوعه لجراحة وتر أكيليس، التي تحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى ثمانية أشهر على الأقل، حيث تم التواصل مع اللاعب والاتفاق معه على ذلك"

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