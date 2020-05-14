شكرا لقرائتكم بيراميدز يستهدف ضم مصطفى فتحى فى الصيف المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز عن وجود اهتمام داخل النادى بضم مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال وجود رغبة من النادى الأبيض فى تسويق اللاعب بالموسم الجديد، ويعد الأمر صعبًا نظرًا لتمسك القلعة البيضاء باستمرار فتحى ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد، والاستفادة من جهوده بصورة أكبر بعد تعافيه من الإصابة التى أبعدته عن الفريق لفترة طويلة، بعدما فضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، وصوله لأفضل جاهزية فنية وبدنية لمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسى فى مباريات الدورى قبل أن تتوقف المسابقة فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، مما عطل خطة كارتيرون بشأن اللاعب إلا أن مسألة رحيله تُعد أمر صعبًا فى الزمالك، حيث لم يشارك اللاعب هذا الموسم سوى فى 12 مباراة بواقع 248 دقيقة، مع الأبيض.

وسبق وأن استبعد مسؤولو الزمالك مصطفى فتحى، من حسابات الرحيل فى الموسم المقبل، بعد إبداء عدد من الأندية المحلية، وعلى رأسها الإسماعيلى، رغبتها فى الحصول على خدمات اللاعب بالموسم الجديد، فى ظل عدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق الأبيض بالموسم الحالى، حيث يُعد من الركائز الأساسية التى سيكون لها دور مهم مع الأبيض مستقبلاً بعد جاهزيته بنسبة مائة بالمائة للمباريات.

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ويواصل مصطفى فتحى مع لاعبى الزمالك، تنفيذ برنامج التدريب فى المنزل، خلال الفترة الحالية، تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى حرص على متابعة حالة جميع اللاعبين سواء من خلال التواصل معهم أو من خلال تقرير الجهاز الطبى حول أوزانهم والقياسات البدنية الخاصة بهم وذلك فى إطار سعى جهاز الفارس الأبيض لتجنب تأثر الفريق بفترة التوقف الحالية، انتظارا لحسم موقف النشاط الكروى هذا الموسم.

ويرتبط الزمالك بمواجهة مهمة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى تم تأجيلها لأجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما تأهل الأبيض لهذا الدور عقب تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية من منافسات البطولة الإفريقية.