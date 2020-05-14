شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: سعد سمير من أفضل المدافعين في مصر والأهلى سيخسر إذا قرر الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رضا عبدالعال نجم نادى الاهلى والزمالك السابق أن سعد سمير إضافة قوية لأي فريق وكانت كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي حقيقة رفع اسم سعد سمير نجم دفاع الفريق من القائمة كما تردد في الساعات الأخيرة ، وبالتالي يحق للمدافع الدولي التوقيع لأي ناد مجاناً بداية من الموسم المقبل.

واستطرد عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إذا تأكد ثبوت أحقية اللاعب فى اعتبار نفسه لاعب حر فإن النادي الأهلى سيخسر فنيا من رحيله إذا قرر اللاعب ذلك لأنه من أفضل المدافعين فى مصر فى الفترة الحالية

وأضاف عبدالعال أن سعد لديه إمكانيات فنية عالية ليس هذا فحسب خاصة وأن لديه حس تهديفي بجانب مهامة الدفاعية

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ويحرص سعد سمير على أداء بعض التدريبات القوية للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف الدورى بسبب وباء كورونا، ويرسل رباعى الأهلى المصاب "سعد سمير، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود وحمدى فتحى" فيديوهات يومية خاصة تتعلق بالبرنامج العلاجى الذى يؤديه كل لاعب للخبراء الألمان الذين أجروا جراحات مُختلفة للاعبين المُصابين فى القلعة الحمراء الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن أسم سعد سمير مرفوع بالفعل منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية وبالتحديد في شهر يناير الماضي وذلك بالاتفاق مع اللاعب، الذي تعرض قبلها لإصابة كانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي الخلفي وهي الإصابة التي كانت تحتاج لفترة لا تقل عن 6 شهور للتعافي، مضيفاً أن رفع اسم سعد سمير جاء لكي يتثني للنادي قيد محمود عبد الممنعم كهربا نجم هجوم الفريق الذي انتقل للقلعة الحمراء في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ناديه البرتغالي خلال الميركاتو الشوتي الماضي، مؤكداً أن إدارة النادي تكن كل الاحترام والتقدير لسعد سمير كونة أحد أبناء النادي المخلصين، وأحد الركائز الأساسية بالفريق، الذي لم يدخر جهدًا في خدمة الأهلي على مدى مسيرته مع النادي.