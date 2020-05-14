شكرا لقرائتكم الأهلى عن تغيير فايلر حساباته فى الميركاتو: مافيش حراس أجنحة وبس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفي مسئولو النادي الأهلي ما تردد مؤخرا بشأن إعادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق حساباته بشأن تدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق وانه يفكر في ضم حارس مرمى جديد مع إمكانية رحيل علي لطفي الحارس الثاني في القلعة الحمراء حاليا بعد رفض تجديد عقد شريف إكرامي، وقال مسئولو الأهلي أن فايلر لم يغير حساباته بشأن تدعيم هذا المركز موضحا أن المدرب السويسري مازال يحتفظ بنفس قناعاته بخصوص هذا المركز وهي أن مركز حراسة المرمى في الأهلي لا يحتاج تدعيمات خلال الفترة المقبلة فالفريق يضم محمد الشناوي أفضل حارس في مصر حاليا وعلي لطفي صاحب الإمكانيات الجيدة والصاعد مصطفي شوبير، وأكد المدير الفني للأهلي أن طلباته الفنية في ميركاتو الصيف المقبل لا تشمل حراس مرمى وإنما شملت جناح أو اثنين وصانع العاب ثم مهاجم أن أمكن.

من ناحية أخرى ، استفسر رينيه فايل عن مصير صفقة "صانع الألعاب" التى طلب إتمامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكنها لم تتم حتى الآن، ولم يصل مسئولو القلعة الحمراء لاتفاق نهائى بشأن تدعيم هذا المركز. وشهدت الأيام الماضية اتصالات من جانب المدرب السويسرى وإدارة القلعة الحمراء للاستفسار عن عدة أمور خاصة بالصفقات المطلوب إتماماً فى بعض المراكز وفى مقدمتها مركز رقم 10 ( صانع الألعاب) ويرغب المدير الفنى فى حسن هذه الصفقة على وجه السرعة باعتبار أن تدعيم مركز صانع الألعاب ثم الجناح باعتبار هذين المركزين من أهم المراكز التى تحتاج تدعيما فى الفريق خلال الموسم المقبل ، وتحدث فايلر مع مسئولى النادى مؤخراً بشأن ضم صانع العاب محلى أو أجنبى صاحب قدرات فنية عالية يُحقق أهدافه مع الفريق.

فيما جدد الأهلى مفاوضاته لضم طاهر محمد طاهر خلال الأيام الماضية بعدما سبق وابتعد اللاعب عن دائرة المُرشحين لتدعيم القلعة الحمراء فى فترات سابقة قبل أن يمنح رينيه فايلر الضوء الأخضر لإدارة النادى باتمام التعاقد مع "جناح" المقاولون بعدما شاهد له أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية ووجد فيه شخصية لاعب قوى وصاحب مهارات فنية عالية يحتاج إليها الفريق ، وبناءً على طلب فايلر جدد الأهلى مفاوضاته مع المقاولون لإتمام الصفقة.