شكرا لقرائتكم عرض إنجليزي لـ"دفندر" الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى أكرم توفيق لاعب الأهلي الشاب والمعار لصفوف الجونة عرضاً إنجليزياً خلال الفترة الحالية، من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2020، خاصة بعد تألق اللاعب اللافت للنظر مع منتخب مصر الأولمبي خلال المشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

قال مصدر قريب الصلة بأكرم توفيق أن نادر شوقي وكيل اللاعبين أخطره بتلقي عرضاً من ستوك سيتي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الانجليزي، وسبق الاحتراف فيه رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق، قبل أن ينتقل منه إلى هيديرسفيلد، ولكن ظروف انتشار فيروس كورونا تسب في تعطل المفاوضات.

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كشف المصدر أن عرض ستوك سيتي ليس عرض الاحتراف الوحيد الذي يملكه اللاعب بل أن هناك اهتمام إيطالي بضم اللاعب، في ظل تسويقه من جانب نادر شوقي، حيث ينتظر اللاعب موقفه من العودة لصفوف الأهلي أو خوض رحلة احترافية جديدة.

وأضاف المصدر أن أكرم تلقى تأكيدات من جانب مسئولي الأهلي بأنه سيعود للقلعة الحمراء في الصيف المقبل، وحجز اسمه في قائمة الموسم الجديد، خاصة بعد ثقل خبراته من الفترة التي قضاها في صفوف الجونة، بخلاف مشاركته في أمم إفريقيا تحت 23 سنة وظهوره بمستوى جيد.