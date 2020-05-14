شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. امنة نصير : الكرة النسائية حرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "سوبركورة" مع امنة نصير استاذ الفلسفة بجامعة الازهر لمعرفة رأيها فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. وتحدثت آمنة نصير عن رأيها فى العديد من الامور الخاصة بالملاعب قائلة : "فخاذ الرجل ليست عورة على المذهب المختار وتحدث فى ذلك العديد من العلماء ، وعلى الجانب الآخر الكرة النسائية لا تجوز نظرا لأن الفتيات قد يظهرن منهن بعض المناطق وهذا غير جائز

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