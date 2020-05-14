شكرا لقرائتكم مدير نادي دورتموند: إصابة اللاعبين بكورونا ليست "كارثة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال كارستن كرامر المدير العام لبوروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء، إن إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا لن يمثل كارثة للبطولة.

وقررت رابطة الدوري الألماني استئناف الدرجتين الأولى والثانية يوم السبت المقبل مع خضوع الفريق لفترة عزل لمدة سبعة أيام بعد اختبار الفيروس.

وأصيب ثلاثة لاعبين من كولون بالفيروس منذ أسبوعين بينما وضع نادي دينامو دريسدن المنافس في الدرجة الثانية فريقه بالكامل في الحجر الصحي عقب إصابة لاعبين اثنين بالفيروس ما زاد من الشكوك بشأن استئناف الموسم.

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ويعتقد كرامر، الذي سيلتقي فريقه دورتموند مع شالكه يوم السبت المقبل، أن استئناف الموسم ضروري لضمان حصول الأندية على الأموال.

وقال كرامر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "في اللحظة التي يقولون فيها ‭'‬دورتموند لديك إصابات بين صفوفك‭'‬ يجب علينا اتخاذ قرار في هذا الشأن. حتى الآن كل عينات اللاعبين سلبية. "ظهور نتيجة إيجابية لا يعني حدوث كارثة ما دامت لدينا قواعد وتوصيات لكيفية التعامل معها. نشعر بالراحة والرضا لإمكانية استئناف الموسم لأن بدون ذلك ليس دورتموند فقط لكن كافة أندية الدوري ستواجه مشاكل كبيرة حقا".

وقال كرامر إن الشرطة ستتواجد خلال المباريات لضمان عدم تجمع الجماهير خارج الملعب. وأضاف "لا يمكن أن نفضل اللعب بدون جماهير لكن في أزمة كهذه وفي ظل عدم وجود أي بديل، فاللعب بدون جماهير أفضل من عدم استئناف الموسم".