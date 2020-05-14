شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ينضم لقائمة الأندية الراغبة فى ضم "ديفندر" نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم نادى إنبى لقائمة الأندية الراغبة فى التعاقد مع إسلام صالح، لاعب وسط نادى مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليزاحم كلا من الاتحاد السكندرى وسموحة على ضم اللاعب، وذلك بعدما تلقى صالح عرضًا من الاتحاد السكندرى، لضمه فى الموسم الجديد لتدعيم خط وسط الفريق السكندرى، وذلك بعدما تلقى عرضًا من سموحة، لإعادته فى الموسم الجديد، وجاء ذلك بعدما كشف اللاعب أنه كان قريبًا من الانتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الماضى، وذلك بعدما دخل النادى الأبيض فى مفاوضات رسمية معه، وفقا لقوله، حيث وضح أن إدارة ناديه لا تعارض رحيله بشرط أن يكون عرضًا مناسبًا، مشددًا على أن أمر انضمامه للزمالك تأجل بسبب رفض اتحاد الكرة فتح الاستبدال فى يناير الماضى، وهو الأمر الذى دفع إدارة الزمالك لانتظار إتمام الصفقة بنهاية الموسم.

ولفت إسلام صالح الأنظار إليه هذا الموسم، بعدما شارك مع نادى مصر فى 15 مباراة بواقع 14 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، صنع خلالهم هدف، ومن المقرر، أن يحسم اللاعب مصيره فى الموسم الجديد مع إدارة نادى مصر بعد العروض التى تلقاها مؤخرًا من إنبى سموحة والاتحاد السكندرى، بعدما أكد من قبل أن أى لاعب فى مصر يتمنى الانضمام إلى الزمالك بعدما قال عن انضمامه للقلعة البيضاء من عدمه: "نادى كبير وعظيم ولا خلاف على أنه أحد قطبى الكرة المصرية وأى لاعب يطمح فى الانضمام إليه"، وسيعقد إسلام صالح جلسة مع مسؤولى ناديه لحسم تلك العروض بشكل رسمى بعدما حصل على تلك العروض من خلال وسطاء فى الفترة الأخيرة.

فيما قرر خالد جلال، المدير الفنى لنادى مصر، بالاتفاق مع إدارة النادى، تعليق تدريبات الفريق لأجل غير مُسمى انتظارًا لموقف النشاط الكروى الذى تم استمر تعليقه حتى نهاية الشهر الجارى، ضمن الإجراءات الاحترازية، لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، وينتظر مسئولو نادى مصر موقف النشاط الرياضى فى الموسم الحالى، من أجل تحديد موقف عدد من اللاعبين بالاتفاق مع خالد جلال، وموقفهم بشأن الاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد من عدمه، أو الموافقة على العروض التى وصلت إليهم.