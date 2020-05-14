شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد لـ"بندق": ياريت كل المدافعين تكون وائل جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر السابق، أن التصريحات التى أدلى بها خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، بشأن وائل جمعة مدافع الأهلى السابق لم تكن موفقة، وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على تويتر، "تصريحات غير موفقة من خالد الغندور مع عمرو فهيم، وائل جمعة أفضل مدافع لعبت معه فى حياتى، رجولة وإخلاص وروح عالية جدا فى الملعب، ياريت كل المدافعين تكون وائل جمعة".

ويرتبط إبراهيم سعيد ووائل جمعة برحلة تألق كبيرة فى صفوف الأهلى والمنتخب الوطنى قبل اعتزالهما الساحرة المستديرة.

وقال خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، إن وائل جمعة مدافع الأهلى والمنتخب الوطنى المعتزل حقق تاريخا كبيرا مع فريقه ومنتخب بلاده يفوق قدراته، بسبب رجولته التى عوضت ذلك وكانت سببا فى تسميته بالصخرة، مؤكداً أن وائل جمعة كان لاعبا عاديا وصاحب إمكانيات ضعيفة، لكنه استطاع بالكفاح والرجولة والعزيمة تسطير تاريخ كبير وحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية.

وأشار الغندور إلى أن البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للأهلي، لم يكن يحب وائل جمعة بسبب قدراته الضعيفة، لكن اللاعب نجح فى حجز مقعده بالفريق وبات لاعبا أساسيا فى تشكيل الفريق والمنتخب.

وائل جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة.

بدأ حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ومن يومها وأصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية.

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وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، سيظل وائل جمعة واحدا من أهم وأكثر اللاعبين تأثيرا فى تاريخ النادى الأهلى، ولن نبالغ أن قلنا إنه من الصعب على أى لاعب خلال الوقت القريب، تحقيق نفس الأرقام التى حققها صخرة الدفاع.

وهو رقم قياسى لم يحققه أى لاعب غيره، داخل القارة وخارجها، غير الأسطورة دى ستيفانو الذى حصل على لقب دورى أبطال أوروبا 5 مرات فى أعوام 1956 1957 1958 1959 1960 وهى أول 5 بطولات لدورى أبطال أوروبا، ولاعب ريال مدريد فرانسيسكو خينتو والذى حصد 6 بطولات مع ريال مدريد.

وقد أعير للعب فى نادى السيلية القطرى موسم 2007،2008، ثم عاد إلى النادى الأهلى مرة ثانية.

وحصد جمعة مع الأهلى الدورى المصرى ثمانية مرات مرات وكأس مصر ثلاث مرات بالإضافة إلى دورى أبطال إفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 – 2013.

كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.

كما حصد مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.