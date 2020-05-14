شكرا لقرائتكم خبر عن هل أعاد فايلر حساباته بشأن تدعيم حراسة المرمى في الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً بشأن إعادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، حساباته بشأن تدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق، وأنه يفكر فى ضم حارس مرمى جديد مع إمكانية رحيل على لطفى الحارس الثانى فى القلعة الحمراء حالياً بعد رفض تجديد عقد شريف إكرامي، وقال مسئولو الأهلى، إن فايلر لم يغير حساباته بشأن تدعيم هذا المركز، موضحا أن المدرب السويسرى مازال يحتفظ بنفس قناعاته بخصوص هذا المركز، وهى أن مركز حراسة المرمى فى الأهلى لا يحتاج تدعيمات خلال الفترة المقبلة، فالفريق يضم محمد الشناوى أفضل حارس فى مصر حاليا، وعلى لطفى صاحب الإمكانيات الجيدة والصاعد مصطفى شوبير.

وأكد المدير الفنى للأهلى أن طلباته الفنية فى ميركاتو الصيف المقبل لا تشمل حراس مرمى وإنما شملت جناحا أو اثنين وصانع ألعاب ثم مهاجم إن أمكن.

من ناحية أخرى، استفسر رينيه فايل عن مصير صفقة "صانع الألعاب" التى طلب إتمامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكنها لم تتم حتى الآن، ولم يصل مسئولو القلعة الحمراء لاتفاق نهائى بشأن تدعيم هذا المركز.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات من جانب المدرب السويسرى وإدارة القلعة الحمراء للاستفسار عن عدة أمور خاصة بالصفقات المطلوب إتماماً فى بعض المراكز وفى مقدمتها مركز رقم 10 ( صانع الألعاب)، ويرغب المدير الفنى فى حسن هذه الصفقة على وجه السرعة باعتبار أن تدعيم مركز صانع الألعاب ثم الجناح باعتبار هذين المركزين من أهم المراكز التى تحتاج تدعيما فى الفريق خلال الموسم المقبل، وتحدث فايلر مع مسئولى النادى مؤخراً بشأن ضم صانع العاب محلى أو أجنبى صاحب قدرات فنية عالية يُحقق أهدافه مع الفريق.