شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى ينشر صورة من داخل الطائرة ويعلق: وحشنى السفر.. فترة وتعدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر عمرو زكى، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالاشتياق الشديد للسفر الذى توقف بسبب تعليق رحلات الطيران فى أغلب دول العالم خوفاً من تفشى وباء كورونا، ونشر "البلدوزر" عبر حسابه على إنستجرام صورة داخل إحدى الطائرات وعلق قائلا، "وحشنا السفر أوى، فترة وتعدى وربنا يفرجها على الناس كلها.. دعواتكم". من ناحية أخرى، كشف عمرو زكي مهاجم الزمالك والمنتخب السابق أن سبب عدم سفره الي إنجلترا والانضمام لتدريبات ويجان عقب مباراة المنتخب أمام زامبيا كان للإصابة في مباراة المنتخب وليس بسبب حفلة عيد ميلاده في نفس اليوم.

وقال مهاجم الزمالك السابق، مباراة زامبيا كانت يوم عيد ميلادي وقام 5 لاعبين في المنتخب من ضمنهم ميدو باعداد حفلة خاصة لي بحضور وكيلى المصري والأجنبي، وتوجهنا لكافيه ثم الي احد أماكن الحفلات العامة وسهرنا حتي الصباح، ولكن لم تكن الحفلة سبب عدم انضمامي لتدريبات ويجان وانما كانت إصابة في العضلة الخلفية في مباراة زامبيا.

واختار عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، ليكون رئيسا للزمالك في المستقبل، مؤكدا أنه الاصلح لما يملك من خبرات إدارية في عمله بالزمالك واتحاد الكرة .

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كما أكد عمرو زكي في تصريحات تليفزيونية انه لا يصلح لأن يكون رئيسا للزمالك في يوم من الأيام، وحدد 3 رؤساء للزمالك في المستقبل وهم بالترتيب حازم إمام وأحمد مرتضي منصور وشيكابالا.

فيما قال عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن كل أندية العالم تنافست لضمه أثناء فترة احترافه في ويجان الإنجليزي بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، مشددا على أن سبب عدم استمراره في عالم الاحتراف هو عدم وجود منظومة محترفة كاملة في مصر، وكانت هناك عراقيل تسببت في عدم استكمال مشواره الاحترافي.