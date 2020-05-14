شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل: الصخرة خارج أى تقييم.. وجمعة يرد: "بردو عنتيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف عبد الفضيل، مدافع النادى الأهلى والإسماعيلى السابق، أن وائل جمعة صخرة منتخب مصر والقلعة الحمراء السابق خارج أى تقييم، ونشر عبد الفضيل صورة تجمعه بوائل جمعة عبر تويتر وعلق قائلا، "جمعة خارج أى تقييم"، ليرد الصخرة ضاحكاً، "بردو عنتيل". ويرتبط شريف عبد الفضيل ووائل جمعة بعلاقة زمالة وصداقة قوية، حيث لعب الثنائى سوياً فى القلعة الحمراء بالجيل الذهبى للنادى الأهلي.

وكان خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، قال إن وائل جمعة مدافع الأهلى والمنتخب الوطنى المعتزل حقق تاريخا كبيرا مع فريقه ومنتخب بلاده يفوق قدراته، بسبب رجولته التى عوضت ذلك وكانت سببا فى تسميته بالصخرة، مؤكداً أن وائل جمعة كان لاعبا عاديا وصاحب إمكانيات ضعيفة، لكنه استطاع بالكفاح والرجولة والعزيمة فى تسطير تاريخ كبير وحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية.

وأشار الغندور إلى أن البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للأهلي، لم يكن يحب وائل جمعة بسبب قدراته الضعيفة، لكن اللاعب نجح فى حجز مقعده بالفريق وبات لاعبا اساسيا فى تشكيل الفريق والمنتخب.

وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، وسيظل واحدا من أهم وأكثر اللاعبين تأثيرا فى تاريخ النادى الأهلى.

على جانب آخر، قال شريف عبد الفضيل، إن قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب سيعود بالخير على الأندية والمنتخب الوطنى.

وأكد عبد الفضيل أن قلة الاعتماد على الأجانب سيجبر الأندية على التنقيب على مواهبها فى قطاع الناشئين، موضحا أن ذلك سيمنح الشباب فرصة أكبر للتعبير عن قدراتهم.

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وأشار نجم الأهلى الأسبق إلى أن اتحاد الكرة أخطأ فى توقيت إعلان القرار، خاصة أن معظم الأندية لديها أكثر من محترف ومرتبطين معهم بعقود.

وكان اتحاد الكرة السابق، برئاسة هانى أبو ريدة، قرر زيادة عدد اللاعبين الأجانب ليصبح 4 لاعبين، فضلا عن إمكانية قيد لاعب من شمال أفريقيا أو فلسطين أو سوريا كلاعب مصري، على أن يكون ذلك لمدة موسم واحد فقط "الموسم الحال".