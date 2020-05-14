شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يجرى عملية الزائدة بعد "صورة" فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى خالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندرى، عملية استئصال الزائدة خلال الساعات الماضية، لذا نشر صورة عبر حسابه على "فيس بوك" وعلق عليها قائلا، "الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله على كل شىء، وشكرًا لكل الناس المحترمة اللى سألت عليا دعواتكم بقى وشكرًا لكل جماهير إسكندرية إلى كلمونى النهاردة ودعولى من قلبهم"، وذلك خلال فترة التوقف السلبية الحالية فى الكرة المصرية، بعد قرار استمرار تعليق منافسات الدورى الممتاز، حتى نهاية شهر مايو الجارى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، الذى تسبب فى تعليق منافسات كرة القدم فى مصر منذ منتصف مارس الماضى.

واكتفى خالد قمر، خلال الفترة الماضية، بأداء تدريبات قوية فى الحجر المنزلى، للحفاظ على لياقته استعدادا لعودة النشاط الرياضى، فى ظل توقف النشاط الرياضى، حيث يواصل طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، الإشراف على تدريبات اللاعبين خلال الحجر المنزلى، للتأكد من حفاظهم على لياقتهم البدنية، ليكونوا جاهزين للعودة سريعًا فى حال تقرر عودة النشاط الرياضى فى الفترة المقبلة، واحتل زعيم الثغر المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى قبل تعليقه برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالهما الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 13.

فيما أبدى طلعت يوسف، فى وقت سابق، ترحيبه بعودة بطولة الدورى، بشرط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاهتمام بأدق التفاصيل، لكنه شدد فى الوقت نفسه على توفر ضمانات على أعلى مستوى، والاهتمام بأدق التفاصيل للحفاظ على حياة الجميع، قائلاً فى الوقت نفسه أن: "غرفة خلع الملابس يدخلها 50 فردًا بشكل يومى، إصابة أى منهم بفيروس كورونا ستؤدى لأزمة كبرى، هل سنلتزم بأدق التفاصيل لتفادى مثل هذا الموقف، أنا مع استكمال الدورى، ولكن الاهتمام بصحة الجميع وعدم المخاطرة بحياة أى فرد أهم من الالتفات للأمور المدية".

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