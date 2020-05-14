شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على عدم تطبيق الـVAR حال استئناف مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على عدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى العام هذا الموسم فى حال صدور قرار رسمى من مجلس الوزراء ووزارة الصحة باستئناف النشاط الرياضى، وذلك بعدما منحه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حرية تطبيق تقنية الفيديو من عدمه.

وأرجع مسئولو الجبلاية عدم تطبيق التقنية إلى أن سيارة الـVAR يتواجد بها 5 أفرادن سواء حكام أو فنيين، وبالتالى يرفض اتحاد الكرة المجازفة بتواجد هذا العدد فى سيارة مغلقة، خاصة أن هناك إجراءات طبية مشددة سيتم اتخاذها فى حال عودة الدورى العام.

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وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تطبيق اقتراح الفيفا بزيادة عدد التغييرات فى المباريات إلى 5 بدلا من 3 فى الدورى المصرى حال عودته مجددا، وينتظر اتحاد الكرة قرار مجلس الوزراء بشأن مصير الدورى قبل إخطار الأندية واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودته.

وتلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإمكانية تطبيق 5 تغييرات فى المباريات اختياريا خلال بطولة الدورى والكأس، فى حال استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

وجاء قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بأحقية الأندية فى إجراء 5 تغييرات تخفيفا على اللاعبين بعد توقف المسابقات، والذى استمر أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، وتطبيق هذا التغيير بشكل مؤقت واستثنائى خلال الفترة المقبلة لحين تحسن الأوضاع والقضاء على الفيروس.