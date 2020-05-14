شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. غفران عايد لاعبة الطائرة بتونس: هوايتى الرقص وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب غفران عايد لاعبة الكرة الطائرة بالأفريقى التونسى السابقة والفرجانى الحالية، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرقص.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مكرونة.

من نجمك المفضل؟

عبد الرحمن الحسينى نجم الأهلى.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.



غفران عايد 1

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لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

مهندسة .

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لا.. ولكن لو تجاوز هدافع عن نفسى .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

ياسمين عبد العزيز .



غفران عايد 2

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

رياضى هيكون أفضل.