شكرا لقرائتكم خبر عن الإسبانى ساينز يقود لفيرارى فى فورمولا 1 بديلا لفيتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فريق فيرارى الإيطالى، المنافس فى بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، فى بيان اليوم الخميس، إن السائق الإسبانى كارلوس ساينز سيقود له فى موسمى البطولة فى 2021 و2022 خلفا لبطل العالم سابقا أربع مرات الألمانى سيباستيان فيتل.

وسيقود ساينز، فى الفريق الأحمر إلى جانب الفرنسى شارل لو كلير.

وساينز (25 عاما) فى مكلارين منذ العام الماضى، وسيكون فيرارى رابع فريق يقود له بعد ظهوره الأول فى الفئة الأولى فى 2015 مع تورو روسو الذى يتخذ من إيطاليا مقرا له.

Advertisements

وسبق لوالد ساينز، الذى يحمل نفس الاسم الأول (كارلوس) الفوز ببطولة العالم للراليات مرتين.

وقال ماتيا بينوتو رئيس فريق فيرارى، "فى ظل خبرته لخمسة مواسم فى السباقات أثبت كارلوس أنه صاحب موهبة كبيرة وأنه يمتلك المقدرة الفنية والقدرات المطلوبة التى تجعل منه العنصر المثالى للانضمام لأسرتنا."