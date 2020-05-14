شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..هدف " التسلل" لحسن شحاتة ينهى قمة الأهلى والزمالك بالتعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 14 مايو 1983 تعادل فريقا الأهلى والزمالك، وقام عبد الرءوف عبدالعزيز مساعد الحكم بإلغاء هدف صحيح لحسن شحاتة فى لقطة مثيرة للجدل حتى وقتنا هذا، قبل نهاية الموسم بجولة وحيدة، فى مباراة القمة رقم 50، حيث رفع الأهلى رصيده من النقاط إلى 39 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك، وأصبح على بعد نقطة فقط من لقبه الرابع على التوالي، والتاسع عشر عبر تاريخه. تشكيل الأهلى فى القمة 50 لمسابقة الدورى مكون من :إكرامى الشحات، حسام البدري، محمود صالح، ماهر همام، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدى عبدالغني، محمد عامر، مصطفى عبده (رمضان السيد)، طاهر أبوزيد (محمد عباس)، شريف عبدالمنعم.

تشكيل الزمالك فى القمة 50 لمسابقة الدورى مكون من :عادل المأمور، محمد صلاح الدين، إبراهيم يوسف، جمال عبدالله، بدر حامد، سعيد الجدي، حسن شحاتة، أحمد عبدالحليم، عادل عبدالواحد (فاروق جعفر)، نصر إبراهيم، محمد حلمى (طارق يحيي).

بدأ حسن شحاتة مشواره الكروى مع نادى الزمالك، وحقق نجاحات كبيرة مع الفريق الأبيض حتى صار أحد أبرز نجومه وقتها، كما خاض تجربة احترافية فى ناديى كاظمة والعربى الكويتيين، وحاز على جائزة أفضل لاعبٍ فى آسيا عام 1970، قبل أن يعتزل عام 1983.

Advertisements

وحقق حسن شحاتة مع الزمالك بطولة الدورى الممتاز موسم 1977 / 1978، كما حصد كأس مصر 3 مرات أعوام 1974 / 1975، 1976 / 1977، 1978 / 1979، وتوج بجائزة هداف الدورى المصرى الممتاز عامى 1976 / 1977، 1979 / 1980، بينما فاز بثالث أفضل لاعب أفريقى من المجلة الفرنسية فرانس فوتبول عام 1974 كما توج بلقب أفضل لاعب فى آسيا عام 1970، وأفضل لاعب فى كأس الأمم الأفريقية 1974، وأفضل لاعب فى مصر 1976.