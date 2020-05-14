شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد أول يونيو موعدا للانتهاء من اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أول يونيو المقبل موعداً للانتهاء من إعداد لائحة النظام الأساسى الجديدة، التى تدور حاليا مشاورات حولها مع سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خاصة أن الأيام الماضية شهدت خلافات فى وجهات النظر بين اللجنة الخماسية ومندوبة الفيفا بشأن بعض البنود فى اللائحة الجديدة، مثل بند الـ8 سنوات وآلية تطبيقه ومنصب نائب الرئيس فى الانتخابات الأخيرة، وكذلك مصير الانتخابات المقبلة، ومدة المجلس الجديد واستمراره عاما واحدا أو 4 أعوام.

ومن المقرر أن تنتهى اللجنة الخماسية من إعداد اللائحة الجديدة أول يونيو المقبل، بعد الاتفاق على كل النقاط الخلافية مع مندوبة الفيفا وإعداد اللائحة الجديدة، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لإقرارها قبل الانتخابات المقبلة.

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وترفض اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اقتراح سارة ساليمون مندوبة مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، باقامة الجمعية العمومية لمناقشة بنود اللائحة الجديدة يوم 20 يونيو المقبل، وأكد أعضاء اللجنة لمندوبة الفيفا صعوبة إقامتها قبل 30 يونيو المقبل، موضحين أنه فى حال عقدها قبل 30 يونيو سيتم رفض اللائحة الجديدة نظرا لحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية وعددهم 225 ناديا، وبالتالى سترفض الأندية فكرة تقليص عدد الجمعية العمومية، أما بعد 30 يونيو وانتهاء السنة المالية سيكون من حق 95 ناديا فقط حضور الجمعية العمومية للجبلاية .

ووافقت مندوبة الفيفا على وجهة نظر اعضاء اللجنة الخماسية فى هذا الصدد، كما وافقت على اقتراح اللجنة الخماسية بأن يكون منصب نائب رئيس اتحاد الكرة بالانتخاب وأن يتم التصويت عليه مباشرة من جانب الجمعية العمومية، بعدما كان يتم حسم المنصب قبل ذلك بالاتفاق الودى داخل مجلس الجبلاية فى أول اجتماع بعد الانتخاب، ويتم وفقا لأحد المعايير التى يتوافق عليها الأعضاء سواء الأعلى فى عدد الأصوات، أو الأكبر سنا، أو الأقدم فى اتحاد الكرة.

وأقرت مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بند "تضارب المصالح" فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا بالتشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.. وتمسكت سارة ساليمون بتشكيل لجنة لفحص أوراق المرشحين، والتأكد من عدم وجود تضارب فى المصالح بين المرشح وتواجده فى اتحاد الكرة سواء فى العضوية أو على كرسى الرئاسة.