شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تقدم اجتماع مجلس الإدارة 24 ساعة لمناقشة تعديل اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن تقديم موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم 24 ساعة ليقام السبت المقبل بدلا من الأحد، لمناقشة عدد من الأمور المهمة فى الاتحاد، منها الموقف المالى فى ظل تعليق النشاط، فضلا عن متابعة إجراءات الدعوة للجمعية العمومية غير العادية، والتى من المنتظر أن تعقد فى شهر يونيو المقبل لتعديل بعض بنود اللائحة، حيث عقد مسئولو اللجنة المؤقتة جلسة بالأمس لمناقشة بعض الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية تمهيدا لعرضها على اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة للإعلان عن الموعد النهائى لمناقشتها مع أعضاء الجمعية العمومية.

وعقدت اللجنة الأولمبية جلسة الاثنين الماضى مع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، للوقوف على خطة إعداد منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بحضور شريف العريان.

وعقب جلسة الاستماع للخطة، استقبل هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ، سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة بمكتبه لتناول سبل النهوض باللعبة والوصول إلى منصات التتويج الأفريقية والعالمية.

وتلتزم اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، مد تعليق نشاط اللعبة، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين كإجراء إحترازى بسبب فيروس كورونا .