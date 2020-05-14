ابقوا في منازلكم وشاهدوا بوندسليجا.. مورينيو يوجه رسالة لمدربي بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام رسالة شديدة اللهجة لمدربي الدوري الإنجليزي الذين لا يرغبون عودة المباريات واستكمال الموسم الحالي 2019/2020.

وكانت الحكومة البريطانية قد اتخذت قرار بتعليق جميع الأنشطة والمجالات على خلفية تفشي فيروس كورون المستجد (كوفيد -19).

وتبحث رابطة بريميرليج حاليا خطة استكمال الموسم مع عودة محتملة للمباريات في الثاني عشر من يونيو المقبل، وسط مخاوف من جانب بعض اللاعبين والمدربين بشأن استئناف المباريات خلال الفترة المقبلة.

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ومن المعروف أن بيب جوارديولا، فرانك لامبارد، نيجل بيرسون وجراهام بوتر أثاروا مخاوف بشأن العودة إلى اللعب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد وجه مورينيو رسالة لزملائه المدربين قائلا: "إذا كنتم لا تريدون اللعب ، فابقوا في المنزل وشاهدوا الدوري الألماني!".

وتأمل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن توافق الحكومة على خوض المباريات الـ 92 المتبقية في الملاعب الخاصة بهم بدلاً من الملاعب المحايدة.