تقارير: صفقة انتقال بن عيادة للزمالك تتعطل لسببين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية جزائرية، اليوم الخميس، أن صفقة انتقال الدولي الجزائري حسين بن عيادة ظهير أيمن شباب قسنطينة لصفوف الزمالك توقفت.

وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن نادي الزمالك وضع الثنائي عمر جابر وكريم العراقي ثنائي بيراميدز والمصري البورسعيدي ضمن أهداف الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن الأمور المادية أيضًا بين بن عيادة والزمالك قد تُعطل الصفقة خاصة بعدما قدّمت إدارة القلعة البيضاء عرضًا يقدر بمليون و200 ألف دولار للاعب مقابل ثلاث سنوات، في المقابل يحاول الدولي الجزائري أن يحصل على 700 ألف دولار في الموسم.

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وكان بن عيادة دخل ضمن اهتمامات الزمالك في الفترة السابقة خاصة بعد رحيل الدولي التونسي حمدي النقاز عن القلعة البيضاء في الموسم الحالي (2019 - 2020) على خلفية عدم حصوله على مستحقاته بحسب ما كشف عنه محامي اللاعب أنيس بن ميم.

ويُعد بن عيادة (27 عامًا) أحد أبرز لاعبي الدوري الجزائري في الفترة الماضية حيث تشر أرقام اللاعب لمشاركته في 21 مباراة سجل من خلالها أربعة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري الأمر الذي جعل إدارة قسنيطنة تحاول تجديد عقد بن عيادة والذي دخل اهتمامات الترجي التونسي بجانب الزمالك.

جدير بالذكر أن بن عيادة انضم مؤخرًا لقائمة المنتخب الجزائري خلال الفترة الماضية حيث كان من المقرر أن يظهر في مباراتي زيمبابوي ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا قبل أن تتأجل نظرًا لانتشار وباء فيروس كورونا في العالم.