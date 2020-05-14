حقيقة ولا لأ.. هل طلب مانشستر يونايتد التعاقد مع حازم إمام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

أنباء كثيرة خرجت عن عروض انتقال عالمية لنجوم مصريين، سواءً في أوقات سابقة، أو في السنوات الأخيرة، بينها ما أثار ضجة كبيرة، لارتباطه بأندية كبرى في أوروبا، تمتلك قاعدة شعبية ضخمة سواءً عالميًا أو بين الجماهير المصرية.

أحد تلك الأنباء ارتبط بحازم إمام نجم الزمالك السابق، والذي خاض تجربة احترافية بالفعل في الملاعب الأوروبية، بقميصي أودينيزي الإيطالي ودي جرافسخاب الهولندي، إلا أن العديد من التقارير أكدت تلقيه عرضًا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في تسعينيات القرن الماضي.

وكان مانشستر يونايتد أحد أبرز فرق أوروبا والعالم في ذلك الوقت، حيث أحكم قبضته بقيادة السير أليكس فيرجسون على زمام الأمور في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تُوج بدوري أبطال أوروبا في موسم 1998/1999 وأكمل إنجازه بالثلاثية التاريخية في الموسم ذاته.

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حول مدى صحة ذلك العرض قال إمام في حوار سابق: "نعم تلقيت عرضًا من مانشستر يونايتد، لكنه كان عرضًا لتجربة معايشة وليس للتعاقد معي مباشرة، جاءني العرض عن طريق عبده صالح الوحش رحمه الله."

وردًا على الأنباء التي أكدت أن فيرجسون تواصل مع حمادة إمام نجم الزمالك السابق ووالد حازم إمام قال الأخير: "لا، لم يحدث، أحد مسؤولي مانشستر يونايتد تواصل مع الوحش، وبدوره تواصل الوحش معي ومع والدي، وأخبرني أن المدير الرياضي للنادي أبلغه أن النادي الإنجليزي مهتم بخوضي تجربة معايشة."

وأضاف إمام أن تلك الفرصة رغم أنها كانت مغرية لأي لاعب في ذلك الوقت، إلا أنها أتت عقب إنهاء اتفاقه مع نادي أودينيزي الإيطالي عام 1996، وكان دوري الدرجة الأولى الإيطالي في ذلك الوقت قويًا للغاية ويضم مجموعة من أمهر وأفضل نجوم العالم، لذلك صب النجم المصري اهتمامه على تلك التجربة.

وأنهى إمام تجربته الاحترافية عام 2000، حيث عاد إلى صفوف الزمالك مطلع عام 2001، وقاد الفريق لواحدة من أنجح فتراته عبر تاريخه، واستمر لاعبًا بالقميص الأبيض حتى اعتزاله كرة القدم عام 2008.