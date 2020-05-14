"كان لدي مخاوف".. ماني يتحدث عن انتقال صلاح لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول، أنه شعر ببعض المخاوف بعد انتقال محمد صلاح إلى صفوف "الريدز" في صيف عام 2017.

صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.

ماني قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من فريق ليفربول :"كان لدي مخاوف بشأن انضمام صلاح، لكن يورجن كلوب كان يثق بي".

وأضاف :"كلوب قال لي مع مرور الوقت سوف ألعب إلى حد الإرهاق، ومع ذلك أخبرته أنني أريد اللعب".

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وعن رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو من صفوف ليفربول خلال يناير 2018، كشف :"كوتينيو كان قريب من المغادرة، لكنه لم يخبرني على الفور بشأن رحيله".

ورحل فيليب كوتينيو عن صفوف ليفربول بعد أكثر من محاولة لبرشلونة لجلب اللاعب البرازيلي لينتقل رسميًا في يناير 2018 قبل أن يوقع لبايرن ميونيخ مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي.

ويُعد الثنائي محمد صلاح وساديو ماني من بين الأسماء البارزة في صفوف كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب حيث استطاع "الريدز" أن يعود إلى منصات التتويج يعد غياب من خلال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي.

ليفربول أيضًا استطاع أن يحرز خلال هذا الموسم لقبي السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بجانب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد محاولة في نسخة (2005).