رمضان صبحي: تمنيت مشاركتي في السوبر أمام الزمالك

أكد رمضان صبحي جناح النادي الأهلي، أن كان يتمنى مشاركته في مباراة السوبر المصري، أمام الزمالك، الذي كان في شهر فبرارير الماضي.

لكن أكد رمضان صبحي في تصريحات تلفزيونية ، أن قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بعدم الدفع بي أمام الزمالك

في صالح الفريق وصالحي أيضا.

وأضاف نجم الأهلي أن الأهلي قدم أداء متميز في السوبر رغم الخسارة، لافتًا إلى أنه تعافى من الإصابة، وسليم حاليا ومستعد للعودة واللعب.