رمضان صبحي يعلق على أزمته مع بادجي

تحدث رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي عن واقعة مشاجرته مع السنغالي آليو بادجي خلال التدريبات.

قال رمضان صبحي في تصريحات تلفزيونية أن ما حدث مع بادجي كان أمرًا عاديًا وبعض وسائل الإعلام ضخمته بشكل

مبالغ فيه، بسبب وجود فراغ.

وتابع نجم النادي لأهلي أن تصالح مع بادجي بعد دقائق من واقعة سوء التفاهم بيننا، وأنتهى الأمر حينها.