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سيميدو لاعب برشلونة يحسم وجهته المقبلة

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حسم نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لفريق الإسباني، وجتهه المقبلة، بعدما اقترب اللاعب من الرحيل عن صفوف البرسا.
أشارت التقارير الصحفية الإسبانية، أن المفاوضات تجديد عقده مع برشلونة توقفت، والذي ينتهي في صيف 2022.
كتبت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن سيميدو كان يرغب بالبقاء مع برشلونة، لكن في حال رحيله ، ستكون وجهته المقبلة البريميرليج، مع مانشستر سيتي، أو قد تكون مع

إنتر ميلان، أو يوفنتوس.
وتابعت الصحيفة، أن برشلونة قد يدخل سيميدو ضمن صفقة، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، من أجل تسهيل إتمام الصفقة، لكنه لا يمانع ببيع اللاعب، من أجل توفير بعض من الأموال، حيث يشترط النادي الإسباني 50 مليون يورو.

 

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