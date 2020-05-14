ماني: سألت كلوب عن مشاركتي بعد انضمام محمد صلاح

قال ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي، أنه كان قلقًا على مشاركته بشكل أساسي، بعد انضمام محمد صلاح للريدز.
وانتقل النجم الدولي محمد صلاح لليفربول في الانتقالات الصيفية لعام 2017، قادمًا من روما.
أضاف ماني في تصريحاته لصحيفة "ليفربول إيكو": "سألت كلوب عن مكاني بالفريق، بعد انضمام صلاح".
وواصل: "لكن أكد لي أن يثق بي، وسوف ألعب حتى أشعر بالإرهاق، مع ذلك
وتابع نجم الريدز:" كوتينيو كان قريبًا من الرحيل، ولم يخبرني كلوب بذلك الأمر".
وانضم ماني إلى نادي ليفربول مقابل 34 مليون جنيه إسترليني في عقد مدته خمس سنوات، في يونيو 2016، قادمًا من صفوف ساوثهامبتون.
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