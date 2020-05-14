رمضان صبحي يكشف حقيقة عروضه الأوروبية

أكد رمضان صبحي، جناح النادي الأهلي، عدم وجود عروض رسمية أوروبية خلال الفترة الحالية، وسط التقارير التي تشير لاهتمام نادي بشكتاش التركي بضمه.
أضاف رمضان صبحي في تصريحات تلفزيونية: "لا توجد أي مفاوضات رسمية من أجل اللعب لأحد الأندية الأوروبية، ومستمر مع الناديالأهلي".
وتابع نجم الأهلي "كل الأمور متوقفة بسبب فيروس كورونا، وإذا وجدت عروض فإن المسؤول عنها، نادر شوقي وكيل أعمالي".
وأتم: "لن ألعب في مصر لأي نادٍ غير الأهلي".
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