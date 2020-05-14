السولية: حسام غالي وحمص مثلي الأعلى

أكد عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، أن الثنائي محمد حمص، نجم الإسماعيلي السابق، وحسام غالي، نجم المارد الأحمر السابق، مثله الأعلى.

أضاف السولية في تصريحات تلفزيونية أن غالي كان حريصًا على نصيحة اللاعبين الشباب، وتعلمت منه الكثير، حيث كنت

أجلس كبديل لغالي وعاشور في بداية انضمامي للأهلي.وتابع: "محمد حمص وحسام غالي مثل أعلى لي، والتسديد من مسافات بعيدة غاب عني في بداياتي مع الأهلي".