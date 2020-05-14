عمرو السولية: ديانج موهوب وفخور باللعب مع عاشور

أشاد عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، بزميله المالي أليو ديانج، واصفًا بأنه لاعب موهوب، لافتًا إلى فخره باللعب مع حسام عاشور. باللعب مع حسام عاشور. أضاف السولية في تصريحات تلفزيونية: "ديانج لاعب موهوب وشاب والتفاهم بيننا وصل لأعلى معدلاته، فايلر يكلفني مع ديانج بمهام هجومية إلى جانب الدور الدفاعي". والتفاهم بيننا وصل لأعلى معدلاته، فايلر يكلفني مع ديانج بمهام هجومية إلى جانب الدور الدفاعي". وتابع السولية: "فخور باللعب بجوار عاشور وكنت أتمنى استمراره مع الفريق".

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