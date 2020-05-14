المقاولون: المشاركة الأفريقية من حقنا في حال إلغاء الدوري

أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب، أحقية المقاولون العرب في التأهل لدوري أبطال أفريقيا في حال إلغاء الدوري، بعدما احتل ذئاب الجبل، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، وفق نظام الجدارة الرياضية.

أضاف محمد عادل، في تصريحات تلفزيونية: "من حق المقاولون المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، في حال إلغاء الدوري الممتاز، وفقًا لنظام الجدارة الرياضية المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتابع المشرف العام على فريق الكرة بالنادي: "في الموسم

الماضي، كان من حقنا المشاركة في البطولة العربية، بعدما احتلينا المركز الخامس، واتحاد الكرة هضم حقنا في التأهل للبطولة، كما أن المقاولون ثالث أكثر نادٍ في مصر تحقيقًا للبطولات، ونحن في وصافة الدوري حاليًا".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.