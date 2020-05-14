المقاولون: الوكلاء يروجون عروض طاهر محمد ولا يوجد شيء رسمي

نفى المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، وجود عروض رسمية لـطاهر محمد نجم ذئاب الجبل، مؤكدًا عدم وجود شئ رسمي، أن الوكلاء يقومون بترويج عروض "وهمية".
وأضاف محمد عادل في تصريحات تلفزيونية: "لا توجد عروض رسمية لطاهر محمد، الوكلاء يروجون لعروض وهمية، في الوقت الحالي".
وتابع: "في حال وجود عروض وصلت لنا، سنعلنذلك، مثلما فعلنا عندما تفاوض النادي الأهلي من قبل بشأن طاهر محمد".
ويعد طاهر محمد من لاعبي المقاولون الموهوبين، ويسعى مسؤولو المقاولون، لتسويق اللاعب أوروبيًا، للسير على خطى محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني نجم بكشتاش التركي.
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