رياضة | مورينيو يسعى لخطف نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مورينيو يسعى لخطف نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، يرغب في التعاقد مع نجم يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

وبحسب لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن مورينيو يرغب في التعاقد مع أليكس ساندرو ظهير يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن توتنهام سوف يعرض على يوفنتوس عقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس، عن طريق الحصول على خدمات ساندرو مقابل الاستغناء عن سيرجي أورييه وبعض الأموال.

وأكدت العديد من الصحف أن معظم الصفقات التي ستتم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ستكون تبادلية بسبب الأزمة التي تمر بها الأندية والناجمه عن فيروس كورونا.