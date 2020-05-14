رياضة | هل يضحي الزمالك بنجمي الفريق لضم نجم بيراميدز؟

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يضحي الزمالك بنجمي الفريق لضم نجم بيراميدز؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي الزمالك رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية تونسية أن نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع البرازيلي كينو نجم بيراميدز والمعار من صفوف نادي الجزيرة الإماراتي في الصيف القادم.

وأشارت التقارير إلى أن نادي بيراميدز يريد الحصول على مبلغ 8 مليون دولار للموافقة على رحيل كينو في الصيف القادم عن الفريق.

وكشفت التقارير أن الزمالك مستعد للتضحيه بأحد الثنائي أشرف بن شرقي أو فرجاني ساسي نجمي اللفريق ليتمكن من ضم كينو في الصيف.