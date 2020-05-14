رياضة | تشيلسي يجهز ضربة مؤلمة لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يجهز ضربة مؤلمة لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي يوفنتوس يفكر في عرض ميراليم بيانيتش كصفقة تبادلية في خطوة لضم للاعب خط وسط تشيلسي جورجينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

شارك بيانيتش مع يوفنتوس في 32 مباراة في جميع المسابقات ، ولكن يُزعم أن النجم البوسني قد يغادر هذا الصيف، بعد كان لاعبًا اساسيا ليوفنتوس خلال موسم 2019-20 .

ارتبط برشلونة بقوة بضم بيانيتش البالغ من العمر 30 عامًا ، الذي فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي منذ انضمامه إلى السيدة العجوز من روما في صيف عام 2016.

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ووفقًا لـ Sky Sports Italia ، يمكن أن يفوت برشلونة خطوة ضم بيانيتش حيث يفكر اليوفي في استخدامه كمبادلة في صفقة مع جورجينيو .

ومن المتوقع أن يكون هناك عدد من صفقات المقايضة التي تشمل الأندية الكبرى هذا الصيف بسبب التأثير المالي لتفشي فيروس كورونا.

لعب جورجينيو تحت قيادة مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري في كل من نابولي وتشيلسي ، ويعتقد أن اللاعب حريص على العودة إلى الدوري الإيطالي قبل موسم 2020-21.