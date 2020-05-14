رياضة | ترشيح "عموري" للعب في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر ترشيح "عموري" للعب في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح موقع "90min" العالمي، 20 لاعباً حول العالم للانتقال إلى ملاعب الدوري الألماني خلال السنوات المقبلة، ومن بينهم النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري".

وكان عمر عبد الرحمن في بداياته مطمعاً للعديد من الأندية الأوروبية، خصوصاً بعد الأداء اللافت الذي قدمه في أولمبياد لندن 2012 ثم خاض تجربة قصيرة مع مانشستر سيتي استمرت لمدة أسبوعين فقط، وكان من المفترض أن يوقع مع النادي لكن بسبب تصنيف منتخب بلاده وتصريح العمل هناك لم تتم الصفقة.

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وأصبحت فرص عمر عبد الرحمن في النجاح بالدوري الألماني تبدو كبيرة لأنه يملك مسيرة ناجحة، إذ تم اختياره كأفضل لاعب في آسيا عام 2016، وخاض تجربة احترافية في نادي الهلال السعودي آخر بطل لآسيا، إلا أنه تعرض في بدايتها لإصابة بقطع في الرباط الصليبي حالت دون استمراره في الملاعب السعودية.

وانضم عموري للجزيرة بعد ذلك ليقدم أداء مميزاً يجمع بين مهارة صناعة الأهداف وتسجيلها، كما أنه يملك قدرات قيادية في الملعب أشاد بها كل من دربوه، كما أنه ساهم بشكل مؤثر في تحقيق العديد من الإنجازات مع العين والمنتخب الإماراتي.

وضمت القائمة عدد من المواهب والنجوم البارزين في ملاعب أوروبا أمثال داني سيبايوس المعار من ريال مدريد الإسباني إلى آرسنال الإنجليزي، والفرنسي نبيل فقير مهاجم ريال بيتيس، ودرايس ميرتينز لاعب نابولي الإيطالي بجانب ويليان جناح فريق تشيلسي.